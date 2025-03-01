HR Новости

«Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 17:51 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Лихие

Сериал рассказывает о том, как отец и сын становятся частью самой влиятельной дальневосточной группировки 90-х. Охотник и егерь Павел Лиховцев воспитывает сына, держит пасеку, но все меняется в начале 90-х. В поисках лучшей жизни они отправляются в Хабаровск и попадают в эпицентр бандитских разборок.

Интересный факт: актер Артем Быстров, сыгравший главную роль, и режиссер Юрий Быков вместе работали над сериалом «Метод».

Премьера сериала «Лихие» состоялась 24 октября 2024 года, новые серии выходили еженедельно по четвергам по 5 декабря.

Смотреть онлайн все серии можно в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

Отзывы: «стоит взять на заметку любителям сложных психологических картин Юрия Быкова», «жестокость зашкаливает, но это было повсеместно, и закрывать на это глаза, делая вид, что такого не было, бессмысленно», «энергичная криминальная драма, мрачная и временами очень жестокая».

Жанр — драма, криминал.

Режиссер — Юрий Быков.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, киллера ОПГ «Общак» Павла Лиховцева, сыграл 40-летний Артем Быстров («Дурак»), Женю Лиховцева — Егор Кенжаметов («Оффлайн»), повзрослевшего Женю — Евгений Ткачук («Тихий Дон»), жену Павла Лену — Елена Николаева («Знакомство родителей»).

Фото: START.
  • «Метод» (2025) 3 сезон: дата выхода, смотреть сериал онлайн
  • «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Казанова. В бегах» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Какого числа Пасха и Троица у православных христиан в России в 2025 году
    Результаты матчей РПЛ 2024/2025 и турнирная таблица
    «Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, результаты
    «Шеф» 7 сезон: смотреть сериал онлайн, актеры
    «Первый отдел» 4 сезон: смотреть сериал онлайн
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru