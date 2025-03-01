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«Зимородок» 3 сезон 27 серия: смотреть турецкий сериал онлайн

Вчера, 22:52 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Премьера 3 сезона сериала «Зимородок» состоялась 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 27 (100) серию можно смотреть 28 марта в онлайн-кинотеатрах Иви (в 19:55) и START (в 21:00).

Дата выхода:

27 (100) серия — 28 марта

28 (101) серия — 4 апреля (заключительная)

Факт: когда на экраны вышла первая серия, за сутки ее посмотрели более миллиона человек.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на канале Star TV в 2022 году. Заключительный эпизод первого сезона вышел в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий.

1 сезон: 23 сентября 2022 — 6 июня 2023 (36 серий)

2 сезон: 15 сентября 2023 — 7 июня 2024 (37 серий)

3 сезон: 13 сентября 2024 — 4 апреля 2025 (28 серий)

Хронометраж серий на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название — Yali Çapkini.

Жанр — драма, мелодрама.

Страна — Турция.

Режиссеры — Бурджу Алптекин.

Актеры — Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Star TV.
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    Источник: HR Новости







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