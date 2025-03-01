HR Новости

Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 06:51 Автор: Андрей Моисеев




Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

В 22 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, не состоится ни одного матча с приставкой «супер».

Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Факелом», «Спартак» отправится в гости к «Ахмату», «Зенит» сыграет дома с «Рубином», «Локомотив» проведет поединок в Самаре с «Крыльями Советов».

Расписание матчей 22 тура РПЛ:

28 марта: 18:30 Крылья Советов – Локомотив.

29 марта: 14:00 Динамо М – Оренбург, 16:30 Химки – Пари НН, 19:30 ЦСКА – Динамо Мх.

30 марта: 14:00 Краснодар – Факел, 16:30 Ахмат – Спартак, 19:30 Зенит – Рубин.

31 марта: 18:30 Акрон – Ростов.

Время московское.

Фото: РПЛ.
  • Плей-офф КХЛ 2025: когда начнется, расписание, результаты
  • Кубок России по футболу 2024/2025: расписание матчей
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры
    Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    «Зимородок» 3 сезон 27 серия: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Клюквенный щербет» 3 сезон 28 серия: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон 13 серия: смотреть сериал онлайн
    «Лихие» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Казанова. В бегах» 2 сезон: смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Какого числа Пасха и Троица у православных христиан в России в 2025 году
    Результаты матчей РПЛ 2024/2025 и турнирная таблица


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru