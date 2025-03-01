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Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 07:08 Автор: Андрей Моисеев




Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 28 марта возглавляет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. На счету хоккеиста 29 шайб в 78 передач (107 очков), сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Ютой» на брал 4 (1+3) очка и вплотную приблизился к лидеру бомбардирской гонки — 105 (32+73), на третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 101 (49+52).

На четвертом месте находится канадец Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 90 (26+64), замыкает пятерку лидеров форвард «Вегаса» Джек Айкел — 90 (26+64).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 19-м месте — 75 (31+44).

Фото: NHL.com
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