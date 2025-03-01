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Стала известна дата выхода последней серии 3 сезона сериала «Зимородок»

Сегодня, 09:48 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон, дата выхода последней серии

Уже совсем скоро на экраны выйдет заключительная серия 3 сезона популярного турецкого сериала «Зимородок».

Премьера третьей части состоялась 13 сентября прошлого года одновременно на турецком телеканале Star TV и в российских онлайн-кинотеатрах Иви и START. Как сообщается на официальном сайте турецкого вещателя, финальный эпизод выйдет в пятницу 4 апреля.

В предпоследней, 27-й серии (100-й за три сезона), которая выйдет в эфир 28 марта, зрителям предстоит вместе с героями совершить временной скачок на пять лет вперед. Поклонников саги ждет очередной драматический поворот — похищение дочери Ферита и Сейран Дуру.

Первые два сезона истории любви ловеласа Ферита Корхана и красавицы Сейран Шанлы были показаны на телеканале НТВ.

Фото: Star TV.
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    Источник: HR Новости







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