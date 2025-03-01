Землетрясение в Мьянме и Таиланде на карте, видео, пострадавшие

Мощное землетрясение потрясло Мьянму и соседний Таиланд. магнитуда землетрясения — 7,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения — в Мьянме на глубине 30 км, толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Видео обрушения 30-этажного небоскреба и других последствий землетрясения публикует Telegram-канал Mash. 43 рабочих оказались под завалами высотного здания.

В Мьянме сотни домов разрушены, пропавших людей ищут. В Бангкоке не работает аэропорт, встало метро, людей просят найти укрытие и не приближаться к высоткам.

11:40 мск: погиб один местный житель — рабочий скончался под завалами.

Фото: Google Карты, соцсети.