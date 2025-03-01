Землетрясение в Мьянме и Таиланде: видео, сколько погибло, эпицентр

Мощное землетрясение потрясло Мьянму и соседний Таиланд. магнитуда землетрясения — 7,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения — в Мьянме на глубине 30 км, толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Видео обрушения 30-этажного небоскреба и других последствий землетрясения публикует Telegram-канал Mash. 43 рабочих оказались под завалами высотного здания.

В Мьянме сотни домов разрушены, пропавших людей ищут. Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост. В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей и послушник. Жуткое видео из Мьянмы, где людей на улице смыло водой из бассейна в многоэтажке.

Частично разрушен исторический дворец в Мандалае, считающийся одним из главных символов города, обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн.

В Бангкоке не работает аэропорт, встало метро, людей просят найти укрытие и не приближаться к высоткам, не работают школы.

По предварительным данным, в Бангкоке может находиться до 2 тысяч туристов из России, сообщает Ассоциация туроператоров страны.

18:30. В результате землетрясения в Мьянме погибли 144 человека.

Фото: Google Карты, соцсети.