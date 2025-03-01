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ГИС «Суджа» на карте Курской области

Сегодня, 12:48 Автор: Андрей Моисеев




ГИС Суджа на карте Курской области

28 марта. ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа», в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен, сообщает Telegram-канал Минобороны.

Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» расположена в суджанском районе Курской области, в 500 местрах от границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что подразделениями группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Гоголевка.

Фото: Google Карты.
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