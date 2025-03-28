HR Новости

Граница Белгородской области с Украиной на карте

Сегодня, 17:38 Автор: Андрей Моисеев




Карта Белгородской области

Граница между Белгородской областью и Украиной

Если смотреть на карту России, Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

Область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино, Грайворон и Валуйки, а также поселки Октябрьский, Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

28 марта. ВСУ приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».

Фото: Google Карты.
  • Граница Брянской области с Украиной: показать на карте
  • Карта Харьковской области: граница с Россией
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Граница Белгородской области с Украиной на карте
    Гоголевка на карте Курской области, граница с Украиной
    ГИС «Суджа» на карте Курской области
    Землетрясение в Мьянме и Таиланде: видео, пострадавшие, эпицентр
    Сетка плей-офф КХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты
    Стала известна дата выхода последней серии 3 сезона сериала «Зимородок»
    «Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры
    Кучеров вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    «Зимородок» 3 сезон 27 серия: смотреть турецкий сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru