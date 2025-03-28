Граница Белгородской области с Украиной на карте

Если смотреть на карту России, Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

Область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино, Грайворон и Валуйки, а также поселки Октябрьский, Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

28 марта. ВСУ приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».

Фото: Google Карты.