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Граница Белгородской области с Украиной: карта, последние новости

Сегодня, 14:05 Автор: Андрей Моисеев




Последние новости:

12 апреля. ВС РФ на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области.

Граница Белгородской области с Украиной на карте:

Граница между Белгородской областью и Украиной

Если смотреть на карту России, Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

Область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино, Грайворон и Валуйки, а также поселки Октябрьский, Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

28 марта. ВСУ приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в группировке «Север».
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    Фото: Google Карты







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