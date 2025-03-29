HR Новости

Финал шоу «Суперстар!» (2025) 5 сезон: смотреть онлайн

Сегодня, 07:41 Автор: Андрей Моисеев




Суперстар на ТНТ 5 сезон 9 выпуск

«Суперстар!» — шоу телеканала НТВ, в котором участвуют артисты, пик популярности которых пришелся на 80–90-е и 2000-е годы.

Премьера 5 сезона состоялась 1 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Азиза — 68 баллов, Ксения Георгиади и Сергей Челобанов — по 67, Маргарита Суханкина — 62.

Смотреть онлайн 9 выпуск (финал) шоу «Суперстар!» можно 29 марта в 20:10 мск в эфире телеканала НТВ.

Судьями финального выпуска программы станут Лера Кудрявцева, Сергей Соседов, Стас Пьеха и Шура.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на Rutube.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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