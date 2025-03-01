«Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон 13 серия: смотреть аниме онлайн Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев









Аниме «Поднятие уровня в одиночку» рассказывает историю о Сон Джин У, ранее известном как «самый слабый охотник». Во 2 сезоне Джин У, обладающий способностью воскрешать монстров, сталкивается с новыми, более опасными противниками, стремясь защитить Землю от надвигающейся угрозы. Премьера состоялась 7 января 2024 года, заключительная серия дебютного сезона была показана 31 марта. Всего в первом сезоне вышло 12 серий. Второй сезон в России выходит еженедельно по воскресеньям. Смотреть бесплатно онлайн на RUTUBE с русской озвучкой от AniBaza. Дата выхода: 13 серия — 30 марта (заключительная). Оригинальное название — Ore dake Level Up na Ken. Страна — Япония. В главных ролях — Таито Бан, Гэнта Накамура, Харуна Микава, Рина Хонидзуми, Макото Фурукава, Рёсукэ Хига, Икуто Канэмаса.

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Источник: HR Новости











