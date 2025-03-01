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«Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон 13 серия: смотреть аниме онлайн

Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев




Аниме Поднятие уровня в одиночку, финал 2 сезон, 13 серия

Аниме «Поднятие уровня в одиночку» рассказывает историю о Сон Джин У, ранее известном как «самый слабый охотник».

Во 2 сезоне Джин У, обладающий способностью воскрешать монстров, сталкивается с новыми, более опасными  противниками, стремясь защитить Землю от надвигающейся угрозы.

Премьера состоялась 7 января 2024 года, заключительная серия дебютного сезона была показана 31 марта. Всего в первом сезоне вышло 12 серий.

Второй сезон в России выходит еженедельно по воскресеньям.

Смотреть бесплатно онлайн на RUTUBE с русской озвучкой от AniBaza.

Дата выхода:

13 серия — 30 марта (заключительная).

Оригинальное название — Ore dake Level Up na Ken.

Страна — Япония.

В главных ролях — Таито Бан, Гэнта Накамура, Харуна Микава, Рина Хонидзуми, Макото Фурукава, Рёсукэ Хига, Икуто Канэмаса.
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    Источник: HR Новости







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