HR Новости

Анора (2024): смотреть фильм онлайн, актеры

Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев




Смотреть фильм Анора 2024 с Юрой Борисовым

Фильм о любви сына русского олигарха Вани и нью-йоркской стриптизершы Аноры. Картина получила «Оскар» за лучший фильм в 2025 году.

Интересный факт: «Анора» вышла в прокат в США 21 марта 2024 года, в России премьера картины состоялась в середине октября. Бюджет фильма составляет 6 млн долларов, кассовые сборы в мире превысили 38 млн долларов.

Юра Борисов, сыгравший в фильме роль подручного крестного отца Вани, не смог завоевать премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Смотреть онлайн фильм «Анора» можно в онлайн-кинотеатрах PREMIER, START, Wink, Иви и Okko.

Жанр — комедийная драма.

Режиссер — Шон Бэйкер.

Страна — США.

Актеры — Майки Мэдисон (Анора), Марк Эйдельштейн (Ваня), Юра Борисов (Игорь), Карен Карагулян (Торос), Ваче Товмасян (Гарник), Алексей Серебряков (Николай Захаров, отец Ивана), Дарья Екамасова (Галина Степановна, мать Ивана).

Отзывы: «типажи персонажей показаны отлично и до тошноты ярко», «весьма неоднозначное кино, которое никак не тянет на шедевр», «попытка перевернуть всем известную Красотку в реалистичное русло».

Фото: Reuters.
  • «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
  • «Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    •



    Источник: HR Новости







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Ставки на спорт в Фонбет


    Анора (2024): смотреть фильм онлайн, актеры
    «Спрячь меня»: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Поднятие уровня в одиночку» 2 сезон 13 серия: смотреть аниме онлайн
    Финал шоу «Суперстар!» (2025) 5 сезон: смотреть онлайн
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн
    Граница Белгородской области с Украиной на карте
    Гоголевка на карте Курской области, граница с Украиной
    ГИС «Суджа» на карте Курской области
    Землетрясение в Мьянме и Таиланде: видео, сколько погибло, эпицентр
    Сетка плей-офф КХЛ 2025: расписание 1/8 финала, результаты


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru