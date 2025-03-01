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«Трасса» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 12:51 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Трасса, 2024

Героиня Карины Разумовской отпраляется в курортный город на поиски приемной дочери, которая отправилась искать настоящих родителей. В это же время в этом городе подросток расстреливает свою спящую семью. Связь между эти событиями предстоит выяснить следователю в исполнении Анны Михалковой.

Интересные факты: декорациями для событий сериала послужили улицы Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Минеарльных Вод. Олег Маловичко, написавший сценарий «Трассы», работал над «Мажором» и криминальной сагой «Лихие».

Премьера состоялась 5 сентября 2024 года, новые серии выходили каждую неделю по четвергам до 31 октября (10 серий).

Дата выхода 2 сезона. Создатели картины пока не анонсировало сроки выхода второй части драматического сериала «Трасса».

Смотреть онлайн все серии сериала «Трасса» можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Отзывы: «похищение детей, торговля людьми, дети-убийцы, проституция и изнасилование — все самое страшное собрано в этом сериале», «с первой серии — жуть и пошлость», «ее страшное прошлое настигло ее дочь, отличный сериал».

Жанр — драма, триллер.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

Актеры — Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Геннадий Смирнов.

Фото: Okko.
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