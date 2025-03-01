Пантелеймоновка на карте ДНР, Щербаки на карте Запорожской области Сегодня, 13:31 Автор: Андрей Моисеев









29 марта. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Днепр» освобождили Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Если смотреть на карту, село Пантелеймоновка расположено в Ясиноватском районе, в 15 километрах к западу от Горловки и в 2 километрах к северу от Александрополя. Село Щербаки находится в Ореховском районе, в 13 километрах к западу от районного центра. Фото: Google Карты.

Гоголевка на карте Курской области, граница с Украиной ГИС «Суджа» на карте Курской области























