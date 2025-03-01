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Пантелеймоновка на карте ДНР, Щербаки на карте Запорожской области

Сегодня, 13:31 Автор: Андрей Моисеев




Пантелеймоновка на карте ДНР, Щербаки на карте Запорожской области

29 марта. Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Днепр» освобождили Щербаки в Запорожской области, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Если смотреть на карту, село Пантелеймоновка расположено в Ясиноватском районе, в 15 километрах к западу от Горловки и в 2 километрах к северу от Александрополя. Село Щербаки находится в Ореховском районе, в 13 километрах к западу от районного центра.

Фото: Google Карты.
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