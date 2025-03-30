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«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 11 выпуск, финал: смотреть онлайн

Сегодня, 20:32 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Выжить в Самарканде Битва сезонов на ТНТ 11 выпуск

«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (популярное название у поклонников программы — «Битва сезонов») — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором участвуют самые популярные участники проектов «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде».

Съемки 2 сезона шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» прошли осенью 2024 года в одном из древнейших городов Узбекистана и мира, премьера состоялась 19 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят каджую неделю по воскресеньям.

Участники поделены на две команды: звездную и народную. Знаменитости и обычные люди соревнуются в выносливости, смекалке и командном духе.

Ведущие — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Кто ушел: в прошлое воскресенье проект покинули Евгений Давлетшин и Александр Арзанов.

В финал шоу вышли Андрей Зубенко, Артем Калайджян, Торнике Квитатиани, Павел Мамаев, Любовь Оленина и Алексей Щербаков.

Смотреть онлайн 11 выпуск (финальный) шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» можно 30 марта 2025 года в 18:30 мск в эфире телеканала ТНТ.

Прошлые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.
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    Источник: HR Новости







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