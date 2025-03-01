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«Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 22:30 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Аутсорс 2025

Надзиратель Константин устраивается на работу в тюрьму на Камчатке, где ждут свой приговор смертники, и позволяет родственникам жертв преступников самим приводить смертный приговор в исполнение.

Интересный факт: режиссер картины Душан Глигоров снял популярные в недавнем прошлом сериалы — «Трасса» и «Хрустальный».

Премьера сериала «Аутсорс» состоялась 13 февраля 2025 года, заключительная была показана 27 марта (8 серий).

Отзывы: «по-настоящему мрачный, сырой, очень захватывающий сериал. Янковский великолепен», «очередной сериал о безнадежной, беспросветной черной жизни в России. Зачерпнули с самого дна», «не могу поставить отлично, потому что все-таки сюжет нереалистичен. Многое могло быть и было в 90-е, но всему есть и был предел».

Жанр — драма.

Режиссер — Душан Глигоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Костю Волкова, сыграл 34-летний Иван Янковский («Слово пацана»), надзирателей — Эльдар Калимулин («Калашников») и Данил Стеклов («Танцуй, Селедка!»), тюремного врача — Леонид Тележинский («Маэстро»), прокурора — Дмитрий Сумин («СССР»).

Смотреть онлайн все серии сериала «Аутсорс» в онлайн-кинотеатре Okko.

Фото: Okko.
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    Источник: HR Новости







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