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Актеры сериала «Аутсорс» (2025)

Сегодня, 23:10 Автор: Андрей Моисеев




Актеры сериала Аутсорс 2025

В середине февраля на экраны вышел драматический сериал «Аутсорс». Фильм рассказывает о том, как надзиратель тюрьмы, где содержатся приговоренные к смертной казни преступники, позволяет родственникам жертв самим приводить смертный приговор в исполнение.

Актеры сериала «Аутсорс»

Главного героя, надзирателя Костю Волкова, сыграл 34-летний Иван Янковский, который запомнился зрителям по фильмам «Огонь», «Чемпион мира» и по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Иван Янковский — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

Другие роли исполнили: надзирателей Александра Рыбкина и Романа Савельева — Эльдар Калимулин («Калашников») и Данил Стеклов («Танцуй, Селедка!»), тюремного врача Петра Алексеевича — Леонид Тележинский («Маэстро»), прокурора Андрея Валентиновича Михайлова — Дмитрий Сумин («СССР»).

Фото: Okko.
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    Источник: HR Новости







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