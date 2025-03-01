Актеры сериала «Аутсорс» (2025)

В середине февраля на экраны вышел драматический сериал «Аутсорс». Фильм рассказывает о том, как надзиратель тюрьмы, где содержатся приговоренные к смертной казни преступники, позволяет родственникам жертв самим приводить смертный приговор в исполнение.

Актеры сериала «Аутсорс»

Главного героя, надзирателя Костю Волкова, сыграл 34-летний Иван Янковский, который запомнился зрителям по фильмам «Огонь», «Чемпион мира» и по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Иван Янковский — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

Другие роли исполнили: надзирателей Александра Рыбкина и Романа Савельева — Эльдар Калимулин («Калашников») и Данил Стеклов («Танцуй, Селедка!»), тюремного врача Петра Алексеевича — Леонид Тележинский («Маэстро»), прокурора Андрея Валентиновича Михайлова — Дмитрий Сумин («СССР»).

Фото: Okko.