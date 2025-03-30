Шоу «Маска» 6 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн, кто снял маску

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.
Кто снял маску в предыдущих выпусках:
1 — никто не снял
2 — Коровка (Агата Муцениеце)
3 — Капибара (Эльдар Джарахов)
4 — Овечка (Ксения Бородина)
5 — Цыпленок (Александр Ревва)
6 — Богомол (Ольга Серябкина)
7 — Бык (ВладиМир)
В шоу «Маска» остались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус и Утка.
Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.
Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 30 марта 2025, в 20:20 мск.
Фото: НТВ.