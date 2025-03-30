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Шоу «Маска» 6 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн, кто снял маску

Сегодня, 06:13 Автор: Андрей Моисеев




Шоу Маска 6 сезон

В шоу «Маска» звезды российской эстрады выступают в необычных костюмах. Жюри, в которое входят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенная звезда, предстоит отгадать, кто скрывается за масками.

Кто снял маску в предыдущих выпусках:

1 — никто не снял

2 — Коровка (Агата Муцениеце)

3 — Капибара (Эльдар Джарахов)

4 — Овечка (Ксения Бородина)

5 — Цыпленок (Александр Ревва)

6 — Богомол (Ольга Серябкина)

7 — Бык (ВладиМир)

В шоу «Маска» остались следующие участники — Боксер, Вождь, Далматин, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус и Утка.

Премьера 6 сезона состоялась 9 февраля 2025 года на телеканале НТВ. Новые выпуски выходят каждую неделю по воскресеньям.

Смотреть онлайн 8 выпуск шоу «Маска» на телеканале НТВ 30 марта 2025, в 20:20 мск.

Фото: НТВ.
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    Источник: HR Новости







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