Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона 2024/2025 по состоянию на 30 марта возглавляет нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету хоккеиста 33 шайбы в 76 передач (109 очков).

Форвард «Лайтнинг» в матче с «Айлендерс» набрал 4 (1+3) очка и 11 результативных баллов в трех последних поединках.

Натан Маккиннон из «Колорадо» также имеет в активе 109 (30+79) очков, но уступает российскому хоккеисту по заброшенным шайбам. На третьей строчке в рейтинге лучших бомбардиров расположился Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 101 (49+52).

На четвертом месте находится американец Джек Айкел из «Вегаса» — 93 (27+66), замыкает пятерку лидеров форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид из «Ойлерз» — 90 (26+64).

Второй бомбардир среди россиян, Артемий Панарин из «Рейнджерс», расположился на 18-м месте — 77 (31+46).

Фото: NHL.com