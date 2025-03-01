HR Новости

«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры

Сегодня, 08:06 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Актерище 2025

Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм.

Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша».

Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея.

Премьера сериала «Актерище» состоится 1 апреля 2025 года. Всего запланирован показ 8 серий.

Жанр — комедия.

Режиссер — Дмитрий Невзоров.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»).

Смотреть онлайн 1 серию сериала «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля.

Смотреть официальный трейлер сериала на RUTUBE.

Фото: KION.
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    Источник: HR Новости







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