«Бывшие»: смотреть сериал онлайн, будет ли продолжение

Сериал «Бывшие» рассказывает о взаимоотношениях Яны, которая не только дочь влиятельного отца, но и пациентка специализированной клиники для наркоманов, с психологом-консультантом Ильей, страдающим алкоголизмом.

Премьера сериала состоялась в онлайн-кинотеатре START в 2018 году. В июне картина была показана показан на Первом канале. В 2020-м премьера 2 сезона состоялась на телеканале ТНТ. Третий сезон был показан с 21 января по 11 марта 2021 года.

Будет ли продолжение? Многие зрители считают, что вышедший в декабре 2022 года на экраны полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» завершил сюжетную линию и продолжения не будет. На сегодняшний день от представителей START нет официальной информации о продолжении полюбившегося многими сериала.

Сколько сезонов и серий в сериале «Бывшие»

1 сезон: 4 — 7 июня 2018 (8 серий)

2 сезон: 31 октября — 19 декабря 2019 (8 серий).

3 сезон: 21 января — 11 марта 2021 (8 серий).

Смотреть онлайн сериал «Бывшие» можно на платформах Иви, PREMIER, START, Wink и Okko.

Жанр — драма, мелодрама

Страна — Россия.

Режиссер — Иван Китаев.

Актеры — главных героев, Яну Мироновуа и Илью Русакова, сыграли Любовь Аксенова («Обнимая небо») и Денис Шведов («Доктор Преображенский»). Другие роли исполнили: брата Ильи Андрея — Григорий Чабан («Актер»), жену Ильи Ольгу — Татьяна Волкова («Неверные»), отца Яны — Виталий Хаев («Калашников»).

Фото: KION.