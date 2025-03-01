«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Всего в сериале 8 эпизодов.

Смотреть бесплатно 1-2 серии на платформе START.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Юрия Мальцева, сыграл 51-летний Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), простого паренька из Рыбинска — Рузиль Минекаев («Слово пацана»), ведущего на местном телеканале — Антон Васильев («Невский»), оперативников — Юлия Хлынина («Лед 2») и Михаил Кремер («Готовы на все»).

Отзывы: «как то внезапно вполне себе бодро и местами ну совсем здорово. Трибунцев, без преувеличения, прекрасен в традиционном амплуа странноватенького гражданина», «посмотрела вышедшие серии сериала, интересно, немного сюрреалистично, с моментами черного юмора, но я заинтригована, буду смотреть», «внезапно оказался весьма неплохой сериал. Оказывается иронический детектив — это не только макулатура от Донцовой, но и классное кино».