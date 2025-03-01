HR Новости

«Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 19:12 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Подслушано в Рыбинске

В один момент событие переворачивает жизнь журналиста небольшой провинциальной газеты. К Юре во время эпилептических припадков приходят видения, которые предсказывают убийства, происходящие в Рыбинске.

Факт: сценарист Иван Баранов, который работал также над сериалами «Капельник» и «Гости из прошлого», родом из Рыбинска.

Премьера сериала «Подслушано в Рыбинске» состоялась 30 января 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START. Всего в сериале 8 эпизодов.

Смотреть бесплатно 1-2 серии на платформах PREMIER и START.

Смотреть официальный трейлер сериала на RUTUBE.

Жанр — детектив, комедия, триллер.

Режиссер — Петр Тодоровский.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, Юрия Мальцева, сыграл 51-летний Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), простого паренька из Рыбинска — Рузиль Минекаев («Слово пацана»), ведущего на местном телеканале — Антон Васильев («Невский»), оперативников — Юлия Хлынина («Лед 2») и Михаил Кремер («Готовы на все»).

Отзывы: «как то внезапно вполне себе бодро и местами ну совсем здорово. Трибунцев, без преувеличения, прекрасен в традиционном амплуа странноватенького гражданина», «посмотрела вышедшие серии сериала, интересно, немного сюрреалистично, с моментами черного юмора, но я заинтригована, буду смотреть», «внезапно оказался весьма неплохой сериал. Оказывается иронический детектив — это не только макулатура от Донцовой, но и классное кино».

Фото: START.
  • «Слово пацана» 2 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
  • «Инспектор Гаврилов» 2 сезон 13 серия: смотреть сериал онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Подслушано в Рыбинске» (2024): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Бывшие»: смотреть сериал онлайн, будет ли продолжение
    Гуево, Олешня и Басовка на карте: граница Курской области с Украиной
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры
    «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
    «Титаны» 2 сезон 10 серия: смотреть онлайн
    Шоу «Маска» 6 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн, кто снял маску
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 11 выпуск, финал: смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru