Сколько осталось Овечкину до рекорда Гретцки

Продолжаем считать шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, свой первый гол за океаном хоккеист забил 6 октября 2005 года в ворота «Коламбуса». Сегодня на счету капитана «Кэпиталз» 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Баффало», который состоялся в ночь на 31 марта, нападающий отличился в середине третьего периода.

Сколько осталось Овечкину до рекорда? Чтобы догнать лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, хоккеисту необходимо забить 4 шайбы. На сегодня на счету канадца 894 гола, в активе капитана «Кэпиталз» 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

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В нынешнем сезоне Александр 37 раз поражал ворота соперников. Наибольшую результативность Овечкин показал в свой третий сезон за океаном (65). В девяти сезонах форвард столичного клуба забивал 50 и более раз. Аналогичный результат за всю историю лиги показали Уэйн Гретцки и Майк Босси.

Фото: nhl.com