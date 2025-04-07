Разговоры о важном: тема на 7 апреля 2025 года

Ближайший в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 7 апреля 2025 года, будет посвязен теме «Союзное государство Беларуси и России».

Цель урока: рассказ о целях создания и развития Союзного государства между Россией и Беларусью, какие факторы послужили фундаментом для формирования добрососедских отношений между странами, что из себя представляют органы управления Союзного государства, какие существуют программы интеграции и наднациональные институты. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Фото: разговорыоважном.рф.