«Выжить в Самарканде» 11 выпуск: стал известен победитель шоу

«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором принимали участие самые популярные участники проектов «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде».

Съемки 2 сезона шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» прошли осенью 2024 года в одном из древнейших городов Узбекистана и мира, премьера состоялась 19 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходили каждую неделю по воскресеньям.

Участники были поделены на две команды: звездную и народную. Знаменитости и обычные люди соревновались в выносливости, смекалке и командном духе.

Ведущие проекта — Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

В финал шоу вышли Андрей Зубенко, Артем Калайджян, Торнике Квитатиани, Павел Мамаев, Любовь Оленина и Алексей Щербаков.

Кто стал победителем. В суперфинале в 11 выпуске, который телеканал ТНТ показал 30 марта, участвовали Щербаков и Квитатиани. В решающей игре победу одержал Торнике Квитатиани, ставший победителем проекта

Смотреть онлайн прошлые выпуски можно в хорошем качестве на Rutube.

Фото: ТНТ.