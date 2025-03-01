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Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 09:01 Автор: Андрей Моисеев




Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей

В 23 туре чемпионата России по футболу 2024/2025, который проводит РПЛ, состоятся несколько матчей с приставкой «супер».

«Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом», ЦСКА встретится на своем поле с московским «Динамо», «Спартак» отправится в гости к «Ростову». Лидер первенства «Краснодар» встретится дома с «Акроном».

Расписание матчей 23 тура РПЛ:

4 апреля: 19:00 Пари НН – Оренбург.

5 апреля: 13:00 Крылья Советов – Рубин, 15:15 Факел – Ахмат, 17:30 Локомотив – Зенит, 19:45 Краснодар – Акрон.

6 апреля: 14:00 Динамо Мх – Химки, 16:30 Ростов – Спартак, 19:30 ЦСКА – Динамо М.

Время московское.

Фото: РПЛ.
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    Источник: HR Новости







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