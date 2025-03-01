HR Новости

Стала известна дата выхода последней серии сериала «Зимородок»

Сегодня, 11:46 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон, дата выхода последней серии

Уже совсем скоро на экраны выйдет заключительная серия 3 сезона популярного турецкого сериала «Зимородок».

Премьера третьей части состоялась 13 сентября прошлого года одновременно на турецком телеканале Star TV и в российских онлайн-кинотеатрах Иви и START. Как сообщается на официальном сайте турецкого вещателя, финальный эпизод выйдет в пятницу 4 апреля.

В предпоследней, 27-й серии (100-й за три сезона), которая вышла в эфир 28 марта, герои картины совершили временной скачок на пять лет вперед. Поклонников саги ждал драматический поворот — похищение дочери Ферита и Сейран Дуру.

Первые два сезона истории любви ловеласа Ферита Корхана и красавицы Сейран Шанлы были показаны на телеканале НТВ.

Фото: Star TV.
  • «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
  • «Дом Дракона» 3 сезон: когда выйдет, смотреть сериал онлайн
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Мосгаз» (2025) 11 сезон: дата выхода сериала
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
    Стала известна дата выхода последней серии сериала «Зимородок»
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    «Выжить в Самарканде» 11 выпуск: стал известен победитель шоу
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей, результаты
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема на 7 апреля 2025 года
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
    Сколько осталось Овечкину до рекорда Гретцки


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru