HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей

Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев




С 28 по 30 марта состоялись семь матчей 22 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Крылья Советов» разгромили в Самаре «Локомотив» (5:1), московское «Динамо» крупно обыграло дома «Оренбург» (5:1), «Химки» выиграли у «Пари НН» (2:0), ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» (2:0).

«Краснодар» забил пять безответных мячей «Факелу» (5:0), «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), «Зенит» одолел в Санкт-Петербурге «Рубин» (4:0).

Матч «Акрон» — «Ростов» пройдет 31 марта.

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня
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    Источник: HR Новости







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