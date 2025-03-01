Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей Сегодня, 12:12 Автор: Андрей Моисеев









С 28 по 30 марта состоялись семь матчей 22 тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты. «Крылья Советов» разгромили в Самаре «Локомотив» (5:1), московское «Динамо» крупно обыграло дома «Оренбург» (5:1), «Химки» выиграли у «Пари НН» (2:0), ЦСКА победил махачкалинское «Динамо» (2:0). «Краснодар» забил пять безответных мячей «Факелу» (5:0), «Ахмат» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), «Зенит» одолел в Санкт-Петербурге «Рубин» (4:0). Матч «Акрон» — «Ростов» пройдет 31 марта. Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня выглядит следующим образом.

Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей Кубок России по футболу 2024/2025: расписание матчей











Источник: HR Новости











