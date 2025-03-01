«Мосгаз» (2025) 11 сезон: дата выхода сериала

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз. Дело №10. Метроном» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 14 ноября.

Дата выхода 11 сезона. Осенью 2025 года новый сезон покажет онлайн-кинотеатр Okko, а затем сериал выйдет на Первом канале. Съемки «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш» прошли в конце прошлого года. По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Сколько сезонов и серий в сериале «Мосгаз»

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Смотреть все серии можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.