HR Новости

«Мосгаз» (2025) 11 сезон: дата выхода сериала

Сегодня, 12:50 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Мосгаз 11 сезон

Очередной сезон популярного сериала «Мосгаз» продолжает рассказывать о трудовых буднях и личной жизни майора московской милиции Ивана Черкасова. Герой Андрея Смолякова теперь в отставке.

Премьера 10 сезона сериала «Мосгаз. Дело №10. Метроном» состоялась 4 ноября 2024 года на Первом канале. Новые серии выходили ежедневно с понедельника по четверг до 14 ноября.

Дата выхода 11 сезона. Осенью 2025 года новый сезон покажет онлайн-кинотеатр Okko, а затем сериал выйдет на Первом канале. Съемки «Мосгаз. Дело №11: Розыгрыш» прошли в конце прошлого года. По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег.

Сколько сезонов и серий в сериале «Мосгаз»

Премьера сериала состоялась на Первом канале 29 октября 2012 года. Всего в каждом из 10-ти сезонов было снято восемь серий, исключение составил второй сезон («Палач», 10 серий).

Смотреть все серии можно в онлайн-кинотеатре Okko.

Жанр — детектив, криминал.

Страна — Россия.

Режиссеры — Евгений Звездаков.

Актеры — Андрей Смоляков, Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Андрей Мерзликин, Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Фёдор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов.

Фото: Okko.
  • «Скорая помощь» 7 сезон: смотреть сериал онлайн
  • «Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    «Мосгаз» (2025) 11 сезон: дата выхода сериала
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, результаты матчей
    Стала известна дата выхода последней серии сериала «Зимородок»
    Футбол РПЛ 2024/2025: расписание матчей
    «Выжить в Самарканде» 11 выпуск: стал известен победитель шоу
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей, результаты
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    Разговоры о важном: тема на 7 апреля 2025 года
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
    Сколько осталось Овечкину до рекорда Гретцки


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru