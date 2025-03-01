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Победители плей-офф КХЛ, обладатели Кубка Гагарина

Вчера, 23:09 Автор: Андрей Моисеев




Победители плей-офф КХЛ, обладатели Кубка Гагарина

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодня победителями плей-офф КХЛ становились семь команд: «Ак Барс», ЦСКА и магнитогорский «Металлург» (по три раза), московское «Динамо», СКА, (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард».

По три титула на счету Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. По два раза приводили свои команды к победе Вячеслав Быков и Сергей Федоров.

По два раза самыми ценными игроками Кубка Гагарина становились нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин и голкипер московского «Динамо» Александр Еременко.

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