Обладатели Кубка Гагарина, чемпионы КХЛ

Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». На сегодня победителями плей-офф КХЛ становились семь команд: «Ак Барс», ЦСКА и магнитогорский «Металлург» (по три раза), московское «Динамо», СКА, (по два раза), «Салават Юлаев» и «Авангард».

По три титула на счету Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка. По два раза приводили свои команды к победе Вячеслав Быков и Сергей Федоров.

По два раза самыми ценными игроками Кубка Гагарина становились форвард «Магнитки» Сергей Мозякин и голкипер московского «Динамо» Александр Еременко.

В 2025 году в списке победителей может появиться новый обладатель Кубка Гагарина. В полуфинал плей-офф КХЛ вышли «Локомотив» и «Трактор», которые никогда не владели почетным трофеем.