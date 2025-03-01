«Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры

Легенда сыска майор Багрышев узнает страшный диагноз (болезнь Альцгеймера) и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».

Интересный факт: проект победил в номинации «Оригинальная коллаборация» на фестивале Original+.

Премьера сериала «Оперативная память» состоялась 18 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах Иви и PREMIER. С 31 марта сериал начал выходить в эфире телеканала НТВ (в 20:00 мск).

Дата выхода на НТВ: по две серии в день канал покажет с понедельника по среду и по три — в четверг и пятницу (всего 12 серий).

Жанр — детектив, драма.

Режиссер — Сергей Попов.

Страна — Россия.

Актеры — главного героя, майора Багрышева, сыграл 66-летний Андрей Смоляков («Мосгаз»), молодого стажера Соломатина — Кузьма Сапрыкин («Проект «Анна Николаевна»). В других ролях — Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников.

Фото: НТВ.