«Сокровища императора» (2025) 2 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн Сегодня, 00:31 Автор: Андрей Моисеев









Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке. Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоится 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ. Призовой фонд – 1 миллион юань (более 11 млн рублей). Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова. Участники 2 сезона шоу «Сокровища императора» Жёлтые – участник шоу «Звезды в джунглях» Natan (Алишер Мирзохонов) и певица Ирина Дубцова. Ярко-розовые – певица Нюша и синхронистка Мария Шурочкины. Оранжевые – рэпер Гуф и его сестра Ольга Долматова. Зелёные – космонавт Антон Шкаплеров и его дочь Кристина. Розовые – телеведущая Маша Малиновская и ее тетя Марина Садкова. Синие – ясновидящая Лина Джебисашвили и ее бойфренд Юрий Фунтов. Голубые – певица Глюкоза и визажист Анна Магсумова. Фиолетовые – комик Магомед Муртазаалиев и боец Магомед Исмаилов. Дополнительные пары: телеведущая Роза Сябитова и ее сын Денис, видеоблогер Алена Блин и телеведущая Дана Борисова, певец Денис Клявер и певица Александра Савельева, телеведущая Ксения Бородина и ее бойфренд Николай Сердюков, Леша Свик и Олег Майами. Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 6 апреля 2025, в 18:00 мск. Старые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube. Фото: ТНТ.

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