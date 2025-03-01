«Сокровища императора» (2025) 2 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн

Шоу «Сокровища императора» — увлекательное реалити-шоу телеканала ТНТ, в котором известные певцы, журналисты, ясновидящая и космонавт-испытатель путешествуют по китайской глубинке.
Съемки 2 сезона шоу «Сокровища императора» прошли осенью 2024 года в Китае, премьера состоится 6 апреля 2025 года на телеканале ТНТ.
Призовой фонд – 1 миллион юань (более 11 млн рублей).
Ведущие — Михаил Галустян, Ольга Бузова.
Участники 2 сезона шоу «Сокровища императора»
Жёлтые – участник шоу «Звезды в джунглях» Natan (Алишер Мирзохонов) и певица Ирина Дубцова.
Ярко-розовые – певица Нюша и синхронистка Мария Шурочкины.
Оранжевые – рэпер Гуф и его сестра Ольга Долматова.
Зелёные – космонавт Антон Шкаплеров и его дочь Кристина.
Розовые – телеведущая Маша Малиновская и ее тетя Марина Садкова.
Синие – ясновидящая Лина Джебисашвили и ее бойфренд Юрий Фунтов.
Голубые – певица Глюкоза и визажист Анна Магсумова.
Фиолетовые – комик Магомед Муртазаалиев и боец Магомед Исмаилов.
Дополнительные пары: телеведущая Роза Сябитова и ее сын Денис, видеоблогер Алена Блин и телеведущая Дана Борисова, певец Денис Клявер и певица Александра Савельева, телеведущая Ксения Бородина и ее бойфренд Николай Сердюков, Леша Свик и Олег Майами.
Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ 6 апреля 2025, в 18:00 мск.
Старые выпуски доступны в хорошем качестве на Rutube.
Фото: ТНТ.