«Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода, актеры Сегодня, 06:44 Автор: Андрей Моисеев









Мегазвезда современного кино Слава Третьяков вступает в схватку с блогером-кинокритиком Никитой Кисляком, который посмел написать разгромный обзор на его последний фильм. Интересный факт: режиссер картины Дмитрий Невзоров ранее снял комедию «Свободные отношения» и сериал «Дядя Леша». Где снимали: съемки картины проходили в подмосковном городе Верея. Премьера сериала «Актерище» состоялась 1 апреля 2025 года. В первый день показали 2 серии, новые будут выходить еженедельно по пятницам. Всего запланирован показ 8 эпизодов. Дата выхода: 1-2 серии — 1 апреля. 3 серия — 4 апреля. 4 серия — 11 апреля. Жанр — комедия. Режиссер — Дмитрий Невзоров. Страна — Россия. Актеры — главного героя, Славу Третьякова, сыграл 57-летний Дмитрий Нагиев («Физрук»), блогера Никиту Кисляка — Антон Лапенко («Внутри Лапенко»). Другие роли исполнили: Алевтину — Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»), Кэста — Жаргал Бадмацыренов («Красный шелк»), молодого Третьякова — Никита Касьяненко («Алекс Лютый. Дело сирот»). Смотреть онлайн 1 и 2 серии сериала «Актерище» в онлайн-кинотеатре KION 1 апреля. Смотреть официальный трейлер сериала на RUTUBE. Фото: KION.

«Инспектор Гаврилов» 2 сезон 14 серия: смотреть сериал онлайн «Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы











Источник: HR Новости











