Стала известна причина ухода Сони Егоровой из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Участница шоу ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Соня Егорова решила покинуть проект. Об этом она объявила в последнем выпуске популярного телешоу.

«У меня есть мысль, которая со мной жила недели две, чтобы не соврать. Я подумала вот о чем: хочу покинуть проект по собственному желанию», — приводит слова Егоровой «Вокруг ТВ».

«Хочу уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу», — пояснила ведьма и по совместительству жена рэпера PHARAOH.

Соня Егорова занимает третье место в турнирной таблице участников шоу, но в очередном испытании она получила всего пять баллов по результатам зрительского голосования.

Фото: ТНТ.