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«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (2025) 2 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн

Сегодня, 09:31 Автор: Андрей Моисеев




Экстрасенсы Битва сильнейших на ТНТ 2 сезон 12 выпуск

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — шоу телеканала ТНТ, в котором девять лучших экстрасенсов страны расследуют таинственные события и проходят сложные испытания.

Интересный факт: родоначальником популярного на российском ТВ шоу является Britain’s Psychic Challenge, первый выпуск которой вышел на экраны Великобритании в 2005 году.

Премьера 2 сезона состоялась 18 января 2025 года на телеканале ТНТ. Новые выпуски выходят еженедельно по субботам.

Лидеры зрительского голосования: Влад Череватый — 106,4, Олег Шепс — 95,5, Соня Егорова — 89 (покинула проект), Ольга Якубович — 87,3, Ангелина Изосимова — 86. Принять участие в голосовании можно на сайте телеканала.

Смотреть онлайн 12 выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» можно 5 апреля в 18:30 мск в эфире ТНТ.

Прошлые выпуски доступны бесплатно в хорошем качестве на RUTUBE.

Интересный факт: программа является самой популярной на канале ТНТ (по состоянию на середину марта) и занимает 10-е место в списке самых популярных передач на российском телевидении.

Фото: ТНТ.
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