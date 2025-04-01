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Где пройдет чемпионат мира по футболу ЧМ-2026

Сегодня, 10:05 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат мира по футболу 2026

ФИФА определила города и стадионы, на которых прозвучит стартовый свисток и пройдет финал чемпионата мира по футболу в 2026 году. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Решающий поединок состоится в Нью-Йорке 19 июля. Точнее, в Нью-Джерси, на домашней арене двух команд по американскому футболу. В конце января некоторые источники сообщали, что шансов на проведение финала больше у Далласа, но в итоге организаторы предпочли ему стадион недалеко от Манхэттена.

Самый первый матч ЧМ-2026 состоится 11 июня в Мехико. Сборная Мексики проведет две игры на знаменитой «Ацтеке» и один раз сыграет в Гвадалахаре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Канадцы два раза сыграют в Ванкувере и один раз в Торонто. Американцы встретятся с соперниками в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Фото: Getty Images.
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