1 апреля. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Если смотреть на карту Донецкой области, посёлок Разлив находится в Великоновосёлковском районе, в 2 километрах к юго-западу от Константинополя.

Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Затем штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях.

Фото: Google Карты.