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Чемпионат мира по хоккею: расписание ЧМ-2025

Сегодня, 17:44 Автор: Андрей Моисеев




Чемпионат мира по хоккею 2025

В чемпионате мира по хоккею с шайбой 2025 примут участие 16 команд, которые определят в конце мая лучшую сборную планеты. В этом году мировое первенство состоится в Швеции и Дании.

Групповой этап стартует 9 мая и продлится до 20 числа, четвертьфиналы плей-офф состоятся 22 мая. Проведение полуфинальных матчей запланировано на 24 мая, финальный поединок и матч за 3-е место пройдут 25 мая.

Канада, Швеция и Финляндия попали в группу А, сборные которой будут проводить матчи в Стокгольме, США, Чехия и Швейцария сыграют на льду арены в Хернинге.

Расписание матчей на первый игровой день

9 мая, пятница

17:20 Швейцария – Чехия, Австрия – Финляндия

21:20 Дания – США, Швеция – Словакия

Год назад в финале турнира чешские хоккеисты обыграли швейцарцев.

Фото: Global Look Press.
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    Источник: HR Новости







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