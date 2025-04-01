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Дроны ВСУ атаковали Таганрог: показать на карте, сколько километров

Вчера, 23:51 Автор: Андрей Моисеев




Где находится на карте Мурманская область

1 апреля. ВСУ атаковали беспилотниками Таганрог. В девятиэтажке на улице Лизы Чайкиной пожар. Возле семиэтажки на Ленина также есть возгорание. В обоих домах осколками посекло окна и фасады. Упавший БПЛА обнаружен также по адресу 1-й Новый переулок., сообщает Telegram-канал Mash.

Если смотреть на карту Ростовской области, Таганрог расположен на берегу одноименного залива Азовского моря, в 50 километрах к западу от Ростова-на-Дону.

Расстояние от Таганрога до границы с Украиной составляет около 200 км.

Фото: Google Карты.
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