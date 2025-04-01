Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй

На 2 апреля в Национальной хоккейной лиге выступают 49 полевых игроков старше 35 лет. Посмотрим, кто из них набрал наибольшее количество очков в нынешнем сезоне.

Первую строчку в рейтинге занимает нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. На счету 37-летнего канадца 81 очко в 73 играх, сообщает официальный сайт НХЛ.

Второе и третье места занимают лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин (39 лет) и форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар (37 лет). На счету Александра 65 результативных баллов (58 матчей), у словенца в активе 60 очков (73). Все ждут от капитана «столичных» покорения рекорда Гретцки, но и текущие результаты вызывают восхищение.

Четвертый результат среди «старичков» показывает нападающий «Детройта» Патрик Кейн (36 лет). Американец в свои 36 лет заработал 52 балла (64).

На пятом месте расположился экс-игрок «Бостона», а ныне нападающий «Флориды» Брэд Маршан (36 лет). Американец выходил на лед в 64 играх текущего чемпионата и набрал в них 48 очков.

Фото: Getty Images.