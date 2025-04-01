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«Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода

Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Триггер 3 сезон

В третьем сезоне популярного российского сериала главный герой в исполнении Максима Матвеева возвращается в Москву, чтобы помочь пациентам своими оригинальными методами. Кто Артем Стрелецкий — гениальный психолог или манипулятор?

Премьера 3 сезона сериала «Триггер» состоялась 19 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». С 17 марта состоялась премьера на Первом канале.

Отзывы: «очень яркий сериал про настройщика наших мозгов», «столько интриг и напряжения что драматичная лента выталкивала из зоны комфорта не только пациентов Артема, но и меня как зрителя», «рекомендую к просмотру, у кого много времени, Иванову обожаю».

1 сезон: 10 февраля — 5 марта 2020 (16 серий)

2 сезон: 7 января — 14 мая 2022 (16 серий)

3 сезон: 19 сентября — 7 ноября 2024 (8 серий)

Создатели сериала заявили, что 4 сезон точно будет. Выйдет он в 2025 году, но точная дата премьеры пока не анонсирована.

Жанр — драма.

Режиссеры — Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

Страна — Россия.

Актеры — Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Фото: Кинопоиск.
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    Источник: HR Новости







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