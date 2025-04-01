HR Новости

«Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы

Сегодня, 10:38 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Тайга 2025

Следователь Демидов пытается найти маньяка, который в маленьком городке убивает девочек из неблагополучных семей.

Интересный факт: съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, а природные виды снимались в окрестностях Сима в Челябинской области.

Премьера сериала «Тайга» состоялась 5 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. В первый день показали две серии, новые выходят каждую неделю по средам (8 серий).

Дата выхода новых серий:

6 серия — 2 апреля.

7 серия — 9 апреля.

8 серия — 16 апреля.

Отзывы: «суровый фильм, но без кровищи и мата, очень грамотно подобрана музыка», «неплохой такой социальный детектив, хорошо внимание держит», «уже пять серий, пока только показано больное алкоголизмом и психическими расстройствами население отдельно взятой местности».

Жанр — детектив, драма, триллер.

Режиссер — Александр Касаткин.

Страна — Россия.

Актеры — Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова, Елена Коренева, Елизавета Ищенко, Маргарита Галич, Алиса Олейник.
  • «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода, актеры
  • «Опасная близость» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    •



    Фото: PREMIER

    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Ставки на спорт в Фонбет


    Плей-офф КХЛ 2025: расписание матчей, результаты
    «Тайга» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    Землетрясение в Мьянме: сколько человек погибло
    «Триггер» 3 сезон: смотреть сериал онлайн, дата выхода
    Лучшие бомбардиры НХЛ старше 35 лет, Овечкин — второй
    Дроны ВСУ атаковали Таганрог: показать на карте, сколько километров
    Чемпионат мира по хоккею: расписание ЧМ-2025
    Разлив на карте Донецкой области: где находится в ДНР
    Где пройдет чемпионат мира по футболу ЧМ-2026
    Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru