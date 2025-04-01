Плей-офф КХЛ 2025: расписание и результаты

В плей-офф КХЛ-2025 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

Стадия 1/8 финала стартовала 26 марта и продлится до 8 апреля, второй этап состоится с 11 по 24 апреля. Проведение полуфинальных матчей запланировано с 27 апреля по 10 мая, финальные поединки пройдут с 13 по 25 мая будущего года.

По итогам «регулярки» в следующий этап вышли 16 сильнейших клубов Западной и Восточной конференции. Со второго раунда между собой встретятся клубы из разных конференций.

Победители плей-офф КХЛ

Расписание и результаты плей-офф КХЛ 2025

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8) – 3:1, 2:0, 4:2, 2:1

«Динамо» М (2) – СКА (7) – 3:1, 2:1 ОТ, 3:5, 5:4 ОТ

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6) – 5:4 ОТ, 4:2, 1:0, 2:5, 5:2

«Динамо» Мн (4) – ЦСКА (5) – 5:2, 5:3, 1:4, 1:2, 7:0

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8) – 4:5, 2:1 ОТ, 3:4 ОТ, 7:3

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7) – 7:0, 8:2, 0:2, 1:2

«Металлург» (3) – «Авангард» (6) – 1:4, 2:3 ОТ, 1:2 ОТ, 3:1, 3:1

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5) – 1:4, 4:3, 3:2 ОТ, 2:7, 2:0

Пары 1–8 и 2–7 будут играть 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

Пары 3–6 и 4–5 будут играть 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* если потребуется.