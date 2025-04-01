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«Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры

Вчера, 23:37 Автор: Андрей Моисеев




Сериал Оперативная память 2024

Легенда сыска майор Багрышев узнает страшный диагноз (болезнь Альцгеймера) и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».

Интересный факт: проект победил в номинации «Оригинальная коллаборация» на фестивале Original+.

Смотреть онлайн: премьера сериала «Оперативная память» состоялась 18 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах Иви и PREMIER. С 31 марта сериал показывает телеканал НТВ (в 20:00 мск).

Дата выхода на НТВ: по две серии в день канал покажет с понедельника по среду и по три — в четверг и пятницу (всего 12 серий).

Жанр — детектив, драма.

Режиссер — Сергей Попов.

Страна — Россия.

Отзывы: «концовку слили, и по чужим кабинетам все лазают. Ладно у главного героя фляга свистит, но и стажер всякий раз забывает дверь закрыть», «В финале остались неясности: почему стажер любуется сиянием не на лесоповале и постигло ли возмездие негодяя Фетисова с его корешами в УСБ?», «зачем Смолякова берут на главные роли? Ведь он говорит через губу, ничего нельзя услышать».

Актеры — главного героя, майора Багрышева, сыграл 66-летний Андрей Смоляков («Мосгаз»), молодого стажера Соломатина — Кузьма Сапрыкин («Проект «Анна Николаевна»). В других ролях — Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников.
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    Фото: НТВ







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