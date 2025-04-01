«Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры Сегодня, 06:45 Автор: Андрей Моисеев









Легенда сыска майор Багрышев узнает страшный диагноз (болезнь Альцгеймера) и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью». Интересный факт: проект победил в номинации «Оригинальная коллаборация» на фестивале Original+. Смотреть онлайн: премьера сериала «Оперативная память» состоялась 18 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах Иви и PREMIER. С 31 марта по 4 апреля сериал показывал телеканал НТВ (12 серий). Жанр — детектив, драма. Режиссер — Сергей Попов. Страна — Россия. Отзывы: «концовку слили, и по чужим кабинетам все лазают. Ладно у главного героя фляга свистит, но и стажер всякий раз забывает дверь закрыть», «В финале остались неясности: почему стажер любуется сиянием не на лесоповале и постигло ли возмездие негодяя Фетисова с его корешами в УСБ?», «зачем Смолякова берут на главные роли? Ведь он говорит через губу, ничего нельзя услышать». Актеры — главного героя, майора Багрышева, сыграл 66-летний Андрей Смоляков («Мосгаз»), молодого стажера Соломатина — Кузьма Сапрыкин («Проект «Анна Николаевна»). В других ролях — Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников.

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Фото: НТВ















