HR Новости

«Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры

Сегодня, 06:45 Автор: Андрей Моисеев




Легенда сыска майор Багрышев узнает страшный диагноз (болезнь Альцгеймера) и решает уйти в отставку. Молодой стажер Соломатин хочет стать первоклассным полицейским и предлагает стать для опытного наставника своеобразной «оперативной памятью».

Интересный факт: проект победил в номинации «Оригинальная коллаборация» на фестивале Original+.

Сериал Оперативная память 2024

Смотреть онлайн: премьера сериала «Оперативная память» состоялась 18 марта 2025 года в онлайн-кинотеатрах Иви и PREMIER. С 31 марта по 4 апреля сериал показывал телеканал НТВ (12 серий).

Жанр — детектив, драма.

Режиссер — Сергей Попов.

Страна — Россия.

Отзывы: «концовку слили, и по чужим кабинетам все лазают. Ладно у главного героя фляга свистит, но и стажер всякий раз забывает дверь закрыть», «В финале остались неясности: почему стажер любуется сиянием не на лесоповале и постигло ли возмездие негодяя Фетисова с его корешами в УСБ?», «зачем Смолякова берут на главные роли? Ведь он говорит через губу, ничего нельзя услышать».

Актеры — главного героя, майора Багрышева, сыграл 66-летний Андрей Смоляков («Мосгаз»), молодого стажера Соломатина — Кузьма Сапрыкин («Проект «Анна Николаевна»). В других ролях — Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников.
  • 10 лучших сериалов 2025, которые понравились зрителям
    •

    Фото: НТВ







    Фотогалерея обворожительной автогонщицы Линдси Брюэр


    Плей-офф КХЛ 2025


    Карта: атака беспилотников сегодня, сбитые БПЛА 12 апреля
    «Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Спрячь меня»: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн
    Карта: как США собираются разделить Украину
    «Постучись в мою дверь»: смотреть сериал онлайн
    Игры плей офф КХЛ 2025: расписание, результаты, таблица
    Карта: Горнальский монастырь в Суджанском районе Курской области
    Программа передач на 12 апреля 2025 года в Москве
    Какого числа Пасха в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 годах


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru