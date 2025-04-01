HR Новости

Названа дата выхода последней серии сериала «Зимородок»

Сегодня, 00:22 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок 3 сезон, дата выхода последней серии

Уже совсем скоро на экраны выйдет заключительная серия 3 сезона популярного турецкого сериала «Зимородок».

Премьера третьей части состоялась 13 сентября прошлого года одновременно на турецком телеканале Star TV и в российских онлайн-кинотеатрах Иви и START. Как сообщается на официальном сайте турецкого вещателя, финальный эпизод выйдет в пятницу 4 апреля.

В предпоследней, 27-й серии (100-й за три сезона), которая вышла в эфир 28 марта, герои картины совершили временной скачок на пять лет вперед. Поклонников саги ждал драматический поворот — похищение дочери Ферита и Сейран Дуру.

Первые два сезона истории любви ловеласа Ферита Корхана и красавицы Сейран Шанлы были показаны на телеканале НТВ.
  • «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    •

    Фото: Star TV







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Ставки на спорт в Фонбет


    Названа дата выхода последней серии сериала «Зимородок»
    «Клюквенный щербет» 3 сезон: смотреть онлайн турецкий сериал
    «Зимородок» 3 сезон: смотреть турецкий сериал онлайн
    «Инспектор Гаврилов» 2 сезон 15 серия: смотреть сериал онлайн
    «Оперативная память» (2025): смотреть сериал онлайн, отзывы, актеры
    «Актерище» (2025): смотреть сериал онлайн, дата выхода, актеры
    Плей-офф КХЛ 2025: расписание и результаты
    Карта: Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области
    «Аутсорс» (2025): смотреть сериал онлайн, актеры, отзывы
    «Постучись в мою дверь»: смотреть турецкий сериал онлайн


    © Все права защищены 2007-2025. hockeyreview@mail.ru