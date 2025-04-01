Названа дата выхода последней серии сериала «Зимородок»

Уже совсем скоро на экраны выйдет заключительная серия 3 сезона популярного турецкого сериала «Зимородок».

Премьера третьей части состоялась 13 сентября прошлого года одновременно на турецком телеканале Star TV и в российских онлайн-кинотеатрах Иви и START. Как сообщается на официальном сайте турецкого вещателя, финальный эпизод выйдет в пятницу 4 апреля.

В предпоследней, 27-й серии (100-й за три сезона), которая вышла в эфир 28 марта, герои картины совершили временной скачок на пять лет вперед. Поклонников саги ждал драматический поворот — похищение дочери Ферита и Сейран Дуру.

Первые два сезона истории любви ловеласа Ферита Корхана и красавицы Сейран Шанлы были показаны на телеканале НТВ.