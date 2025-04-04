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Карта: Кинбурнский полуостров в Николаевской области

Сегодня, 07:04 Автор: Андрей Моисеев




Кинбурнский полуостров в Николаевской области на карте

4 апреля. Морские торговые порты Николаевской области заблокированы российскими военными с Кинбурнского полуострова, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для плавсредств противника также остается заблокирован.

Если смотреть на карту, Кинбурнский полуостров находится между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря. Западная его часть расположена в Николаевской области, восточная — в Херсонской.
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    Фото: Google Карты







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